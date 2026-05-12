Dorfplatzfest Harthausen am 06. & 07. Juni 2026.

Die Harthäuser Musikanten laden am 06. & 07. Juni nach Harthausen zum Dorfplatzfest ein. Los geht es in toller Atmosphäre und dem schön dekorierten Dorfplatz am Samstag, den 06.Juni ab 19Uhr. Am Sonntag, den 07. Juni startet dann der Festbetrieb ab 11Uhr. Lassen Sie sich neben musikalischen Klängen auch mit leckerem Essen aus unserer Küche verwöhnen. Für Kaffee und Kuchen ist ebenfalls gesorgt! Schon vorweg möchten wir uns bei allen freiwilligen Helfern und den Anwohnern herzlich bedanken, die zum Erfolg des Fests beitragen und freuen uns sehr auf Ihren Besuch bei uns auf dem Dorfplatzfest in Harthausen. Weitere Infos unter www.harthäusermusikanten.de oder auf Facebook unter www.facebook.com/HarthaeuserMusikanten. Die Harthäuser Musikanten freuen sich auf viele Besucher und Besucherinnen