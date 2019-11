Unsere Dorfplatzweihnacht am Samstag vor dem 2.Advent soll, wie schon seit Jahren, unsere Besucher in gemütlicher Atmosphäre rund um das Kirchle, in Weihnachtsstimmung bringen.

Für die Kinder kommt der Nikolaus.

Außerdem werden stündlich Weihnachtsgeschichten im Backhaus erzählt und es gibt Weihnachtslieder unterm Weihnachtsbaum.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.