Dorfrocker in der Sulmtal-Alm

Die Dorfrocker überzeugen schon seit Jahren auf den Festivalbühnen der Republik, doch auch in Krisenzeiten zeigt das Trio seine Stärken. So hat sich der Song »Stille Helden« zu der Hymne für die Helfer in der Corona-Krise entwickelt. Am 2. Oktober präsentieren sie ihr neues Album beim großen Opening. 18.30 Uhr, Sulmtal-Alm, Ellhofen