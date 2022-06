DorfTratsch – mit Badersfrau Johanna & ihrer Magd Marie

Badersfrau Johanna und ihre Magd Marie lassen Sie am dörflichen Leben des 16. Jahrhunderts in Beuren teilhaben. Und weil sich die beiden in ihrem Dorf auskennen wie in ihrer Rocktasche, wirken sie im historischen Gewand wie echte Zeitzeuginnen. In amüsanten Dialogen geht es um historische Geschichten, Anekdoten und Tratschereien. Auch das politische Zeitgeschehen von damals fließt in die Unterhaltungen mit ein. Eine inszenierte Führung durch das mittelalterliche Beuren. Anmeldung erforderlich unter www.schwaebische-landpartie.de oder Tel. 07023-908718. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben! Erwachsene 10,- € / Person, Kinder 6,- € / Person, Dauer: 1-1,5 Stunden, Veranstalter/Buchung: Schwäbische Landpartie

Die Durchführung ist von den aktuellen Corona-Bestimmungen (Stand heute 2G plus) abhängig und kann/ muss ggf. auch abgesagt werden. Gästeführer und Teilnehmer müssen einen Mund-Nasen-Schutz mit sich führen, welcher in Gebäuden getragen werden muss und wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet werden kann. Um eventuell auftretende Infektionsketten nachverfolgen zu können, werden die Anmeldedaten der Teilnehmer für vier Wochen gespeichert.