Dorfweihnacht Hohenstaufen

Schon fast traditionell findet am Samstag vor Heilig Abend in Hohenstaufen auf dem Dorfplatz die Dorfweihnacht statt.

Es gibt heiße Getränke wie Glühwein, Glühmost, Jägertee und Punsch sowie Bratwurst und Schmalzbrot für das leibliche Wohl.

Kommt vorbei und genießt das winterliche Flair auf dem Göppinger Hausberg.

Um ca. 16:00 Uhr spielt die Musikkapelle Hohenstaufen Weihnachtslieder und stimmt das Dorf auf Weihnachten ein.