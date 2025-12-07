Dorfweihnacht – Weihnachtsmarkt in Ottenhofen

Ottenhofen lädt dieses Jahr herzlich zur Dorfweihnacht der besonderen Art ein.

Vergessen Sie für ein paar Stunden den Alltagsstress. Dies ist mehr als nur ein Kalendereintrag – es ist ein Treffpunkt für alle, die gute Stimmung, handgemachte Musik und ehrliche Leckereien schätzen.

Das erwartet Sie:

Klang-Erlebnis mit Gänsehaut-Garantie: Die Umgebung unserer historischen Kirche wird zur Bühne! Verschiedene Chöre & Musikgruppen präsentieren ihr Können. Freuen Sie sich auf stimmungsvolle Liedbeiträge, die von traditionell bis überraschend reichen. Musik, die Seele und Gemeinschaft zusammenbringt. Schlemmen & Genießen – Herzhaft und Süß: Wer viel lauscht, muss auch gut essen! Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um den Gaumen zu verwöhnen. Es warten jede Menge Leckereien und Köstlichkeiten auf Sie. Von Kuchen-Klassikern bis zu herzhaften Snacks – hier wird geschlemmt! Kreativität zum Mitnehmen: Suchen Sie ein Unikat oder eine pfiffige Geschenkidee? Entdecken Sie an den Ständen unterschiedliche Deko- und Bastelsachen. Handwerkskunst, die zeigt, wie kreativ unsere Region ist.

Kommen Sie vorbei, treffen Sie Ihre Nachbarn und erleben Sie, wie lebendig die Ortsteile von Marktbergel sind. Ein Muss für alle, die wissen, wo man entspannt genießen kann!

Wir sehen uns in Ottenhofen!