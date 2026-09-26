Dorfweihnacht Eberstadt

Die Dorfweihnacht in Eberstadt lädt zum gemütlichen Beisammensein ein. Besucher erwarten weihnachtliche Leckereien, Glühwein, deftige Speisen und handgefertigte Geschenke – eine stimmungsvolle Gelegenheit, sich auf die Adventszeit einzustimmen.

Familienfreundliche Angebote

Auch in diesem Jahr lädt die Dorfweihnacht in Eberstadt wieder zu einem stimmungsvollen Beisammensein ein. Auf dem festlich geschmückten Platz erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Angebot an Speisen, Getränken und handgefertigten Produkten.

Kulinarisches Angebot

Die Kindergärten sorgen mit Plätzchen, Waffeln, Kinderpunsch und kleinen Bastelarbeiten für eine gemütliche, familiäre Atmosphäre. Verschiedene lokale Anbieter bieten herzhafte Gerichte wie Maultaschen, Gulaschsuppe, Hacksteaks oder Pulled Pork an. Wer etwas Kleineres zwischendurch möchte, findet Wedges, Pommes oder eine wärmende Kürbissuppe.

Getränke und Süßes

Für das leibliche Wohl ist gut gesorgt - von süßen Leckereien bis hin zu Glühwein, Likören und alkoholfreien Getränken.

Handwerk und Dekoration

Zudem gibt es eine Auswahl an handgefertigter Dekoration, Weihnachtsschmuck und Geschenkideen, die beim Bummeln entdeckt werden können.