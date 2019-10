Dorian Electra fordert mit scharfem Blick bestehende Geschlechterrollen heraus und stellt sie auf satirische Weise neu dar. Mit futuristischer Anlehnung an den Popsound der 00er und den Funk der 80er hat sich Dorian Electra in kürzester Zeit nicht nur einen Namen in der Queer Szene, sondern auch eine internationale treue Zuhörerschaft erspielt. 2018 trat Electra auf der NYC Pride auf, ging mit diversen Popsternchen wie Rina Sawayana auf Tour und tourte als Support Act mit Pussy Riot. In diesem Jahr kam dann endlich das Debutalbum „Flamboyant“ und dazu die erste eigene Headliner Tour.