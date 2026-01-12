Doriana Tchakarova und Jan-Henrik Witkowski

Der Liederabend „Liebe und Gomorra“ entwirft ein musikalisches Panorama zwischen Leidenschaft, Abgrund und Erlösung.

In Balladen, Kunstliedern und selten zu hörenden Entdeckungen begegnen sich Liebe, Macht, Verführung und Schuld – Themen von zeitloser Aktualität, gespiegelt in eindrucksvollen musikalischen Charakterstudien vom frühen 19. bis ins 20. Jahrhundert.Das Programm spannt einen weiten Bogen von der romantischen Liedkunst Franz Schuberts über die intime, poetische Tonsprache von Josephine Lang und Luise Greger bis hin zu den dramatischen Balladen Carl Loewes. Ergänzt wird dieser Kanon durch ausgewählte Lieder von Margarethe Schweikert, deren Werke eine persönliche, eigenständige Perspektive in das Programm einbringen. Mythologische Stoffe, Naturbilder und erzählende Balladen stehen neben lyrischen Momenten der Innerlichkeit und machen den Reichtum des Kunstliedes in all seinen Facetten erfahrbar.

Der Bass-Bariton Jan-Henrik Witkowski zeichnet sich durch eine ausdrucksstarke, charaktervolle Stimme und große Textnähe aus. Mit sicherem Gespür für dramatische Zuspitzung ebenso wie für leise Zwischentöne verleiht er den Liedern eine klare erzählerische Kontur. Die Pianistin Doriana Tchakarova ist eine einfühlsame und profilierte Liedpartnerin. Ihr differenziertes Klangempfinden, ihr feines Gespür für musikalische Spannungsbögen und ihre enge Verbindung zur Singstimme prägen das gemeinsame Musizieren. Als Duo gestalten Witkowski und Tchakarova einen intensiven Dialog zwischen Stimme und Klavier, der die emotionale Tiefe und Vielschichtigkeit dieses außergewöhnlichen Liederabends eindrucksvoll zur Geltung bringt.