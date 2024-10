Doris Batzler "Die Hexe Wackelzahn feiert Weihnachten"

Bis es weihnachtet, ist es nicht mehr weit, dabei gibt es noch viel zu tun.

Die Hexe Agathe Wackelzahn muss noch Plätzchen backen, Geschenke zaubern und den Weihnachtsbaum schmücken. Bert, der kleine Rabe will eigentlich viel lieber spielen, hilft aber Agathe nach allen Kräften. Alles könnte so schön sein, wäre da nicht der grüne Brief in der Weihnachtspost gewesen und Bert ebenso plötzlich verschwunden. Aber ohne ihren lieben Freund kann sie unmöglich Weihnachten feiern. Was nun kleine Hexe Wackelzahn.