Doris Reichenauer - Best of

Mit charmanter Schlagfertigkeit, treffsicherem Witz und einer unverwechselbaren Bühnenpräsenz lädt die Kabarettistin Doris Reichenauer das Publikum ein, die beliebtesten Szenen und Highlights ihrer bisherigen Erfolgsprogramme noch einmal neu zu erleben.

Ein Abend, der sowohl langjährige Fans begeistert als auch neue Besucherinnen und Besucher sofort für sich gewinnt. Von pointierten Alltagsbeobachtungen über bissigen Humor bis hin zu herzerwärmenden Momenten - dieses Programm bietet die ganze Bandbreite. Immer wieder erkennt sich das Publikum wieder – und kann gerade deshalb so herzlich darüber lachen.

Erleben Sie die Lieblingsszenen des Publikums – pointenreich, überraschend und garantiert mit Lachtränen-Potenzial!