Wichtige Veränderung beim Comedy-Duo "Dui do on de Sell". Doris Reichenauer wird den Spirit des Duos als Solokünstlerin fortführen.

Seit über zwei Jahrzehnten stehen Petra Binder und Doris Reichenauer alias Dui do on de Sell gemeinsam erfolgreich auf der Bühne und begeistern das Publikum. Nun steht das Comedy-Duo vor einer entscheidenden Veränderung: Petra Binder wird aus gesundheitlichen Gründen bis auf weiteres nicht mehr auf die Live-Bühne zurückkehren.

Die gute Nachricht: Die Live-Show geht weiter! Doris Reichenauer führt den einzigartigen Spirit von Dui do on de Sell fort. Ihre bisherigen Soloauftritte waren voller Energie und spektakulär. Veranstalter und Publikum sind von ihrem unnachahmlichen Humor gleichermaßen überzeugt und begeistert.

Bereits gekaufte Tickets für Dui do on de Sell behalten ihre Gültigkeit.

Doris Reichenauer: "I moin´s doch bloß gut!

Ein Comedy-Spektakel voller Lachen und Lebensfreude

Die Comedy-Bühnen erstrahlen in neuem Glanz, denn Doris Reichenauer, vielen bekannt durch das Kabarett-Duo "Dui do on de Sell", tritt nun solo auf.

Wenn Doris Reichenauer die Bühne betritt und mit ihrem einzigartigen Humor und ihrer schier endlosen Energie alle Gäste in ihren Bann zieht, wird der Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis voller Lachen und ausgelassener Stimmung.

Ihre Beobachtungsgabe und ihr Gespür für die Komik des Alltags machen Doris Reichenauer zu einer Meisterin der Unterhaltung. Sie nimmt den Alltag aufs Korn und lässt dabei kein Auge trocken.

Der Abend verspricht nicht nur eine herausragende Show zu werden, sondern auch die Gelegenheit, den Stress des Alltags für ein paar Stunden hinter sich zu lassen. Doris Reichenauer lädt das Publikum ein, gemeinsam zu lachen und den Abend in entspannter Atmosphäre zu genießen.

Seien Sie dabei, wenn Doris Reichenauer mit dem Programm "I moin´s doch bloß gut!" die Lachmuskeln strapaziert. Tickets sind ab sofort erhältlich, und es wird empfohlen, sich frühzeitig Karten zu sichern, um dieses Comedy-Spektakel nicht zu verpassen.