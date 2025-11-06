Doris Reichenauer "I moin's doch bloß gut!"

Ein Comedy-Spektakel voller Lachen und Lebensfreude

Die Comedy-Bühnen erstrahlen in neuem Glanz, denn Doris Reichenauer, vielen bekannt durch das Kabarett-Duo „Dui do on de Sell“, tritt nun solo auf. Wenn Doris Reichenauer die Bühne betritt und mit ihrem einzigartigen Humor und ihrer schier endlosen Energie alle Gäste in ihren Bann zieht, wird der Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis voller Lachen und ausgelassener Stimmung. Ihre Beobachtungsgabe und ihr Gespür für die Komik des Alltags machen Doris Reichenauer zu einer Meisterin der Unterhaltung. Sie nimmt den Alltag aufs Korn und lässt dabei kein Auge trocken. Doris Reichenauer erhält im Oktober den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg 2025.