Doris Reichenauer "Jetzt isst er sogar Brokkoli!" Ein Abend voller Lachen und Lebensfreude

× Erweitern Friedrichsbau Varieté Doris Reichenauer "Jetzt isst er sogar Brokkoli!"

Erleben Sie im neuen Programm von Doris Reichenauer „Jetzt isst er sogar Brokkoli“ einen Abend voller Lachen und Lebensfreude.

Lachen, bis die Tränen fließen – das ist die Spezialität von Doris Reichenauer, Preisträgerin des Kleinkunstpreises Baden-Württembergs. Ihre Geschichten sind direkt aus dem Leben gegriffen, zum Brüllen komisch und gleichzeitig herrlich authentisch.

Die Zeiten ändern sich – und Doris Reichenauer ist mittendrin: Die Kinder aus dem Haus, der Sohn plötzlich verheiratet und... er isst jetzt sogar Brokkoli! Ein echtes Zeichen für einen neuen Lebensabschnitt. Zwischen ganz normalem Ehe-Wahnsinn, turbulenten Familienfeiern, neuen Schwiegerkindern, den ersten Enkeln und der aufregenden neu gewonnenen Freiheit entdeckt Doris die unglaublich lustigen Seiten dieser Lebensphase.

Doris Reichenauer beobachtet scharf, spricht offen aus, was andere nur denken, und trifft damit mitten ins Lachzentrum. Ehrlich, frech, lebensnah – Doris Reichenauer zeigt einmal mehr, wie köstlich komisch das Leben sein kann, wenn man es mit Humor nimmt.

Lachen, wiedererkennen, loslassen – das ist „Jetzt isst er sogar Brokkoli“.

Ein Abend voller Humor, Herz und herrlicher Ehrlichkeit – ganz typisch Doris Reichenauer!

EINTRITT (inkl. Garderobe & VVS):

31 €

Einlass und Bewirtung ab einer Stunde vor der Show. Bewirtung nur vor der Show und in der Pause im Theatersaal. Während der Show findet kein Service im Saal statt!

VORVERKAUF:

Friedrichsbau Varieté

Siemensstraße 15 | 70469 Stuttgart

Tel: 0711 225 70-70 | Fax: 0711 225 70-75

tickets@friedrichsbau.de | www.friedrichsbau.de

Öffnungszeiten VVK:

Mo-Fr von 11-15 Uhr und Sa von 10-14 Uhr

(Außer an Feiertagen, Änderungen vorbehalten)

PARKEN:

Tiefgarage Mercedes-Benz Bank, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart

(werktags erst ab 18 Uhr)

ÖPNV:

Haltestelle Pragsattel mit U6, U7, U15 vom Stuttgarter Hauptbahnhof; Haltestelle Maybachstraße mit U13 von Bad Cannstatt oder mit U6 vom Stuttgarter Hauptbahnhof