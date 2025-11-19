Doris Reichenauer und Bernd Kohlepp – Das pfiffige, knallbunte Comedy Duo

Am 24. Januar 2026 wird Neuffen zum 130jährigen Jubiläums des Turnerbunds zum Schauplatz eines außergewöhnlichen Abends voller Humor und Lebensfreude.

Das knallbunte Comedy-Duo Doris Reichenauer und Bernd Kohlhepp bringt mit seinem einzigartigen Programm Farbe und Lachen in die Stadthalle Neuffen – ein Pflichttermin für alle Comedy-Fans! Doris Reichenauer und Bernd Kohlhepp, seit Jahren fester Bestandteil der schwäbischen Comedy-Szene, vereinen scharfsinnige Satire, witzige Alltagsbeobachtungen und eine beeindruckende Bühnenpräsenz. Beide Künstler haben sich mit ihrem unverwechselbaren Stil in die Herzen ihrer Zuschauer gespielt.

Doris Reichenauer ist ein freches Energiebündel voller sprühender Lebensfreude und origineller Ideen. Mit ihren witzigen Anekdoten und scharfem Verstand bringt sie vom Alltagswahnsinn bis zu Geschlechterunterschieden alles auf den Punkt – und reißt das Publikum vor Lachen von den Sitzen. Ihre Pointen sitzen, ihr Humor ist authentisch und ihre Ausstrahlung elektrisierend. Jung und Alt holt sie mit ihrem Charme ab und sorgt für ein unvergessliches Live-Erlebnis.

Bernd Kohlhepp, besser bekannt als der legendäre Herr Hämmerle, ist ein Meister des charmant-schwäbischen Humors. Seine Programme sind wahre Meisterwerke aus intelligentem Wortwitz, schräger Satire und genialen Alltagsbeobachtungen. Er singt, spielt und improvisiert sich direkt in die Lachmuskeln seines Publikums.

Gemeinsam sind Doris Reichenauer und Bernd Kohlhepp zwei bunte Schwaben, die mit ihrer Vielfalt und Lebensfreude jeden Raum in ein wahres Farbenmeer verwandeln.

Seien Sie dabei, wenn das knallbunte Comedy-Duo Ihnen einen Abend voller bunter Überraschungen und unvergesslicher Momente schenkt. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets und erleben Sie Doris Reichenauer und Bernd Kohlhepp live – ein Muss für alle, die das Leben gerne in vollen Farben genießen!