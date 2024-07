Doris Reichenauer von Dui do on de Sell

Dui do on de Sell: Gemeinsamer Blick in die Zukunft.

Seit über zwei Jahrzehnten stehen Petra Binder und Doris Reichenauer alias Dui do on de Sell gemeinsam erfolgreich auf der Bühne und begeistern das Publikum. Nun steht das Comedy-Duo vor aufregenden Veränderungen, die das kommende Kapitel ihrer Reise prägen werden.

Leider müssen wir mitteilen, dass Petra Binder aufgrund von Gesundheitsaspekten pausieren musste, und ihre Genesung wird länger dauern als ursprünglich angenommen. Petra Binder hat sich entschieden, mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen und wird bis auf Weiteres nicht mehr auf die Bühne zurückkehren.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass die Show weitergeht! Doris Reichenauer wird nun als Solokünstlerin den einzigartigen Spirit von Dui do on de Sell fortführen. Dieses Comedy-Spektakel verspricht ein ganz besonderes Erlebnis voller Lachen und Lebensfreude.

Doris Reichenauers Soloauftritte haben bereits viel positive Resonanz erhalten, und das Publikum war durchweg begeistert von ihrer unnachahmlichen Energie und ihrem besonderen Humor.