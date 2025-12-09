Doris Reichenauer - "Wie das Leben so klingt"

„Wie das Leben so klingt“: Doris Reichenauer mit dem Musik-Duo Jasmin & Axl im Friedrichsbau Varieté Manchmal braucht es nicht viel, um glücklich zu sein: ein paar gute Geschichten, ehrliche Lacher – und Musik, die direkt ins Herz geht. Genau das bringt Doris Reichenauer, eine der beliebtesten Kabarettistinnen Süddeutschlands, gemeinsam mit dem musikalischen Power-Duo Jasmin & Axl, am 9. Dezember ins Friedrichsbau Varieté Stuttgart.

Doris Reichenauer ist eine Meisterin darin, Alltagsmomente auf die Bühne zu bringen – so lebensnah und witzig, dass man sich selbst darin wiederfindet und herzlich darüber lachen kann. Die beiden begnadeten Musiker Jasmin & Axl kennt man seit vielen Jahren auch als Eventband „www.maximum-live.de“ vom Weindorf Stuttgart und dem Cannstatter Wasen. Seit neuestem begeistern sie ihr Publikum auch mit einem eigenen Musikkabarett-Programm.

„Wie das Leben so klingt“ ist eine Show für alle, die mal wieder richtig lachen wollen. Für alle, die Musik lieben. Und für alle, die wissen: Der ganz normale Wahnsinn ist oft das Beste am Leben. Jetzt Tickets sichern für einen besonderen Abend voller Musik und guter Laune - am 9. Dezember im Friedrichsbau Varieté Stuttgart.