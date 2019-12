Coskun Wuppinger Duo

Bipolarer könnten die beiden Gitarristen Frank Wuppinger und Ozan Coskun kaum sein, und genau darin liegt die Spannung und die große Energie ihres Zusammenspiels. Die Zuhörer tauchen ein in eine Welt zwischen Jazz, Klassik und orientalischer Musik. Hat sich Frank Wuppinger mit seinem „Frank Wuppinger Arkestra“ (u.a. Kulturstipendium der Stadt Nürnberg, Künstler der Metropolregion Nürnberg 2018, Förderung Kultursekretariat NRW … ) vor allem durch seinen starken Hang zur Melange aus Jazz und Balkan-Musik einen Namen gemacht, so spielt der Klassikgitarrist Ozan Coskun (Meisterklasse an der HfM München) von Kindheit an türkische Folklore und begeistert zudem mit seinem klassischen Soloprogramm. Beide treibt die Neugier und Bewunderung des jeweils anderen Metiers, so dass sie gemeinsam ein spannendes, höchst virtuoses und abwechslungsreiches Programm auf die Bühne bringen.