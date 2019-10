Märchentheater von Johannes Galli frei nach den Gebrüdern Grimm.

Witzig und einfallsreich wird hier eines der spannendsten Märchen neu dargestellt. Dornröschen sticht sich an einer verzauberten Spindel. Sie fällt in einen langen Schlaf und mit ihr der ganze Hofstaat. Es wächst eine undurchdringliche Dornenhecke um das Schloss. Nur für den Prinzen, der zur rechten Stunde erscheint, verwandeln sich die Dornen in Rosen. Dieses wunderbare Märchentheaterstück richtet sich eng an die Grimm‘sche Originalvorlage und ist mit phantasievollen Kostümen und witzigen Details kindgerecht inszeniert. Im regen Austausch mit den zuschauenden Kindern wird die Aktualität von “Dornröschen” aufgezeigt.

Dauer: 50 Min. / bestens geeignet für Kinder von 4-10 Jahren.