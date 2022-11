Doro + Special Guest

EUROPEAN TOUR 2022

Aufgrund akuter Erkrankung von Doro konnte das Konzert nicht stattfinden. Wir freuen uns sehr, dass Doro noch so kurzfristig einen Nachholtermin in ihren Tourplan einschieben konnte. Die Karten behalten ihre Gültigkeit oder können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.

Dass DORO Pesch eine lebende Legende ist, wusste die Welt bereits spätestens seit dem 17. Juni 2013, als die „Queen of Rock & Metal“ in England bei den renommierten „Golden Gods Awards“ in der Londoner O2 Arena den erstmals verliehenen „Legends-Award“ erhielt. Nur drei Monate später, am 13.09.2013, in Berlin wurde Ihr die gleiche Ehre in Deutschland zuteil. Sie erhielt den deutschen Metal Hammer „Legend“-Award.

Am 15. Mai 2016 nahm DORO in den USA, dann die nächste große Auszeichnung entgehen – da wurde sie in Las Vegas mit dem „Metal Goddess Legends Award“ ausgezeichnet. Für die frisch gekürte Rock- und Metal Göttin nur einer der Höhepunkte in einem aufregenden Jahr 2016: nach einer erfolgreichen USA-Tour im Februar und März feierte DORO im April als Special Guest der „Rock Meets Classic“-Tour die Live-Premiere ihres neuen Hit-Songs „Love´s Gone To Hell“, der bei insgesamt 16 Konzerten in Deutschland und der Schweiz insgesamt über 110.000 Zuschauern vorgestellt wurde. Seit März 2016 hat DORO sogar ihre eigene Radio-Show auf ROCK ANTENNE, wo sie und ihre Lieblingsmusik jeden ersten Sonntag des Monats von 12:00-14:00 Uhr zu hören ist.

DORO kann auf eine wahrlich einzigartige Laufbahn im Musikbusiness blicken. Die Düsseldorferin mit Wahlheimat Long Island (New York) feierte 2013/2014 mit einer ausgiebigen „30 Years – Strong &Proud“-Welttournee ihr 30 (!)-jähriges Bühnenjubiläum. Der Startschuss der Feierlichkeiten fiel am 2. August 2013 mit einem begeisternden Auftritt als Headliner vor 80.000 Fans beim Wacken Open Air, den krönenden Abschluss lieferten im Mai 2014 zwei ausverkaufte Konzerte in der Stadthalle Düsseldorf. Alle drei Konzerte sind auf der großartigen Live DVD „DORO – 30 Years Strong & Proud“ zu sehen, die im Frühjahr 2016 via Nuclear Blast erscheint.

DORO, das heißt in Zahlen: Gold und Platin-Auszeichnungen für über 10 Millionen verkaufte Tonträger, über 2.800 Live-Auftritte auf vier Kontinenten und in 60 Ländern der Erde, 16 Studioalben, vier DVDs, unzählige Titelbilder auf allen relevanten Musik-Magazinen und Millionen begeisterte Fans auf der ganzen Welt.

Mit 16 Jahren sang DORO bereits in ersten Bands, aber die Erfolgsstory begann mit der Gründung ihrer Band Warlock 1982 und dem ersten Album Burning The Witches,1983: die ersten Schritte zur Weltkarriere, die sie 1986 als erste Frau auf die Bühne des legendären „Monsters of Rock“ Festival im englischen Castle Donnington führten – und vor 120.000 frenetische Fans.

Im selben Jahr erhielten DORO und Warlock das Angebot, mit Judas Priest auf Welttournee zu gehen. An dem Punkt entschied sich DORO endgültig, ihren Job als Grafik-Designerin zu kündigen und mit ganzem Herzen, Leib und Seele ins Profi-Musikgeschäft einzusteigen. Auf großen Welttourneen erspielte sich DORO fortan als Headliner in den USA, Südamerika, China, Japan, Australien und Europa eine riesige Fangemeinde. In Spanien und Russland wird sie heute gar verehrt wie eine Göttin. Sie absolvierte zudem weitere Super-Touren mit Ikonen wie Ronnie James Dio, den Scorpions oder Motörhead.

DORO und Warlock nahmen insgesamt vier Studioalben auf und schafften 1987 mit Triumph & Agony den internationalen Durchbruch. Kurz zuvor war DORO von Düsseldorf nach New York gezogen, wo sie auch heute noch lebt. Triumph & Agony verkaufte sich über drei Millionen Mal und erreichte weltweit Gold- & Platin-Status. Das Meisterwerk beinhaltet u.a. zwei Mega-Hits aus der Songschreiber-Feder von DORO: All We Are und Für immer, die auch heute noch bei jedem Gig frenetisch gefeiert werden. DOROs Nachfolger Force Majeur knüpfte 1989 nahtlos an den Mega-Erfolg von „Triumph & Agony“ an, schoss auf Anhieb auf Platz 5 der deutschen Media Control Charts und erreichte innerhalb von nur 14 Tagen Gold-Status.

1990 folgte das mit DORO betitelte Album, welches in L.A. von keinem Geringeren als KISS-Mastermind Gene Simmons produziert wurde, der zu ihren absoluten musikalischen Vorbildern gehört und zahlreiche Songs zum Album beisteuerte. True at Heart wurde 1991 produziert vom renommierten Barry Beckett (u. a. Produzent der Rolling Stones). In den 90ern folgten weitere herausragende Alben wie Angels Never Die und Machine to Machine sowie die Perle Love Me In Black.

Die verdiente Anerkennung erhielt DORO 1994, als sie beim wichtigsten deutschen Musikpreis „ECHO“ zur „Künstlerin des Jahres“ gekürt wurde. Insgesamt wurde sie bis heute bereits acht Mal für den ECHO nominiert. In Tschechien gewann DORO derweil beim Spark-Magazine den Titel „Sexiest Woman Alive“.

Calling The Wild setzte im Jahr 2000 einen weiteren Meilenstein, sind hierauf doch Love Me Forever und Alone Again zu hören: die ersten Duette von DORO überhaupt. Eingesungen mit dem großartigen Lemmy Kilmister von Motörhead, mit dem sie eine langjährige Freundschaft verband.

Auch zur der 13-maligen Boxweltmeisterin Regina Halmich pflegt DORO eine enge Freundschaft. So entstanden gleich vier ihrer Einzugshymnen: All We Are, Fight, She’s Like Thunder und The Queen.

Aus ihrer Tierliebe und einigen Auftritten beim Benefiz-Konzert „Rock für Tiere“, das mit dem Metal Classic Night Orchester aufgeführt wurde, entstand 2004 die Idee zur Produktion des erfolgreichen Classic Diamonds–Album und der gleichnamigen DVD, welche DOROs größte Hits im Klassik-Gewand zeigen. Live kamen die Fans des Wacken Open Airs in den Genuss der Classic Diamonds. Dort feierte DORO, begleitet von einem 60-köpfigen Orchester, im August 2004 ein umjubeltes Konzert.

Im Jahr 2006 stellte DORO ihr schauspielerisches Talent unter Beweis, als Sie die weibliche Hauptrolle der Kriegerin Meha in Luke Gassers Film Anuk – Der Weg des Kriegers übernahm und ihr Kinodebüt feierte. Gleichzeitig zum Film schrieb DORO ihre erste Filmmusik – Warrior Soul. Der Titeltrack des Albums diente auch als Soundtrack des Films. 2012/13 spielte DORO erneut die Meha, als sie an der Fortsetzung, Anuk 2, mitwirkte.

Apropos Feiern – am 13. Dezember 2003 zelebrierte DORO ihr erstes großes Jubiläum. Zum 20-Jährigen in der Düsseldorfer Philipshalle gratulieren Stargäste wie Biff Byford, Lemmy und Udo Dirkschneider auf der Bühne. Auf den Tag genau fünf Jahre später standen am 13.12.2008 im ISS Dome, Düsseldorf die Scorpions, Tarja Turunen und viele weitere Gäste mit DORO auf ihrer Bühne. Die Bilder hierzu wurden auf der DVD DORO – 25 Years in Rock verewigt.

Zur gleichen Zeit entwickelte sich Ende 2008 die Single-Auskopplung „Celebrate“ des Albums Fear No Evil zum Hit in Spanien, wo sich „Celebrate“ sieben Wochen lang in den Top Ten hielt. Spanien gehört zu den absoluten DORO-Hochburgen. Die Leser des größten spanischen Metal-Magazins „Heavy Rock“ wählten DORO bis heute 17 Mal (!) zur besten aller Sängerinnen. Fear No Evil schoss in Deutschland Anfang 2009 von null auf Platz 11. Am 13. März 2010 folgte das 2.500ste Konzert, das ebenfalls in der Heimat Düsseldorf zelebriert wurde.

Im Sommer 2010 unterschrieb die Metal-Queen einen neuen Plattenvertrag bei Nuclear Blast, dem deutschen Premium-Label in Sachen Rock und Metal (u.a. Nightwish, Accept). Ihr Album, „Raise Your Fist“, stieg im Oktober 2012 ebenfalls auf Anhieb in die Top 20 ein. Das Album bedeutet einen neuerlichen Höhepunkt im Lebenswerk von DORO. Denn auf Raise Your Fist vereint die Künstlerin nicht nur Super-Stars wie Lemmy (Duett bei der gefühlvollen Ballade It Still Hurts) und Gus G (Gitarrist von Ozzy Osbourne) auf ihrem Album, sondern schafft mit dem Titelsong eine neue Hymne vom Kaliber eines All We Are. Zudem widmet DORO den Song Freiheit – Human Rights der Menschenrechtsorganisation „Terre Des Femmes“, deren Botschafterin DORO seit 2009 ist.

Die Jahre 2013/2014 wurden komplett dem großen 30-jährigen „Thron-Jubiläum“ der Metal-Queen gewidmet. Dem feierlichen Auftakt beim Jubiläumskonzert vor 80.000 Fans am 2. August in Wacken, wo DORO beim 24. W:O:A bereits zum 5. Mal als Headliner zu sehen war, folgte eine ausgedehnte World Tour sowie spezielle Jubiläums-Gigs, u.a. in Moskau und New York.

Als Krönung kehrte DORO am 2. und 3. Mai 2014 für gleich zwei Konzertnächte erneut in ihre Heimatstadt Düsseldorf zurück, um in der CCD-Stadthalle mit einer Klassik-Nacht (02.05.14) und einer Vollgas-Rock ´n´ Roll-Show mit illustren Stargästen wie Biff (Saxon), Udo Dirkschneider, Chris Caffrey (Savatage) oder Hansi Kürsch (Blind Guardian) ihr großes Jubiläum zu begehen.

Das Konzertjahr 2015 führte DORO erneut durch die USA und Europa. Der absolute Höhepunkt wartete am 19. September auf DORO, als sie gemeinsam mit der brasilianischen Band „Angra“ – als erst zweiter deutscher weiblicher Rockstar nach Nina Hagen (1985) – die Bühne des weltberühmten „Rock in Rio“ bestieg und vor hunderttausenden Fans rockte.

Die aktuelle DORO-Band besteht aus Nick Douglas (Bass), Johnny Dee (Drums), Bas Maas (Gitarre) und Luca Princiotta (Gitarre, Keyboard).

