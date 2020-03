#1 der Vinylcharts und #4 der Albumcharts in Deutschland! #3 in Finnland, #3 (Vinyl) und #7 (Album) in Schweden. Dazu #2 der Rock-Charts in Großbritannien sowie zahlreiche weitere Top-Platzierungen in Europa und den USA! DORO feierte mit ihrem Erfolgsalbum „Forever Warriors, Forever United“ einen weltweiten Triumphzug – der sich bei der gleichnamigen World Tour in den Konzert-Arenen rund um den Globus nahtlos fortgesetzt hat.

Das 20. Album (inkl. der Warlock und Live-Werke) ist Beleg für eine neue Hochphase der Schaffenskraft, Power und Kreativität. Zum Jubiläum schenkt DORO der (Musik-)Welt erstmals ein Doppelalbum mit 25 (!) brandneuen Songs, die alle eines gemeinsam haben: eine unglaubliche Vielfalt und stilistische Bandbreite gepaart mit allerhöchster Qualität.

DORO versprüht auf „Forever Warriors, Forever United“ ein musikalisches Feuerwerk mit einer unfassbaren Hitdichte. Von Stadionhymnen bis zu Balladen, vom krachenden, super harten Power Metal bis hin zur Klassik – die Queen of Rock & Metal beweist auf diesem Doppelalbum eindrucksvoll, dass sie innerhalb des Rock-Genres (und darüber hinaus) alle Spielarten beherrscht!

Das zeigte DORO einmal mehr bei ihrem 35-jährigen Bühnenjubiläum, das sie am 3. August 2018 mit einem fantastischen Headliner-Auftritt vor 80.000 Fans beim legendären Wacken Open Air zelebrierte. Im direkten Anschluss wurde DORO noch auf der Bühne unter dem Jubel der Fans offiziell in die US HALL OF HEAVY METAL HISTORY aufgenommen. Dort ist sie in bester Gesellschaft zusammen mit Lemmy Kilmister, Ronnie James Dio und Judas Priest.

Derweil besitzt DORO sogar ihr eigenes Label: „Rare Diamond Productions“ wurde im Herbst 2017 gegründet und dient DORO dazu, eigene Raritäten, Re-Releases und Sonderveröffentlichungen auf den Markt zu bringen. So erschien am 27. Oktober 2017 ein einzigartiges, neues Werk: Das erste rein deutsche Album von DORO, das natürlich „Für Immer“ heißt und 17 rein deutsche, digital remasterte DORO-Songs beinhaltet.

Das Album eroberte in der ersten Woche auf Anhieb die Top 20 der Deutschen Album Charts als es von Null auf Platz 16 stürmte.

Die großartigen Live-Qualitäten der DORO Band wurden 2016 einmal mehr eindrucksvoll auf der Live DVD/Blu-ray/CD „ Strong And Proud – 30 Years Of Rock And Metal“ (Nuclear Blast) für die Ewigkeit festgehalten. Das Meisterwerk (mit einer Spielzeit von annähernd 8 Stunden!) zeigt nicht nur die großartigen Jubiläums-Gigs in Wacken, Düsseldorf, New York und Moskau, sondern liefert mit der über zweistündigen Musikdokumentation „Behind The Curtain, Inside The Heart Of Doro“ tiefe und einmalige Einblicke in das (Tour-)Leben von DORO. Es eroberte weltweit die Charts im Sturm: Platz 1 in Finnland, Platz 2 in Deutschland, Platz 3 in UK!!!