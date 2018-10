× Erweitern (c) Tim Tronckoe Doro Persch

Endlich ist es so weit! Am 3. August erscheint das lang ersehnte und voller Spannung erwartete neue Studioalbum von DORO! Die Metal Queen verrät: „Das Album ist fertig geschrieben, wir sind gerade dabei, es zu Ende zu mixen.

Es wird ein sehr abwechslungsreiches Album mit vielen schnellen Krachern und jeder Menge Metal Hymnen!“ DORO weiter: „Ganz ehrlich, einer dieser Songs könnte ein neues „All We Are“ werden! Mit diesem Hit und ihrem neuen Album im Gepäck geht der blonde Metal-Engel samt Band zur Feier des 35-jährigen Bühnenjubiläums im Spätsommer auf große Welt-Tournee. Und ab dem 16.November 2018 ist DORO dann endlich auch wieder in Deutschland und Österreich zu sehen.

Und was kann DORO sonst noch verraten zu ihrem neuen Album?: „Der erste Titel, den ich dafür geschrieben habe, ist ein Song für Lemmy. Er heißt „Living Live To The Fullest“!" In schöner Tradition findet sich natürlich auch wieder ein deutscher Song auf dem Album.All das gibt es bald live zu erleben! Und natürlich die ganz, ganz großen Hits und Hymnen der Rock & Metal Queen wie „All We Are“, „Für Immer“, „Burning The Witches“, „Raise Your Fist“ und viele, viele mehr!