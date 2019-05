Dorothea Braun-Ribbat "Wem Gott will rechte Gunst erweisen..."

Joseph von Eichendorff lässt in seiner berühmten Novelle den jugendlichen Protagonisten mit leichtem Gepäck mitsamt seiner Geige 'in die Welt hinaus' wandern: per pedes, mit dem Pferd und mit der Kutsche; bis nach Italien geht es, und allerhand Abenteuer, in denen geheimnisvolle Gärten und verwunschene Schlösser ,Verkleidungen und Verwirrungen eine zentrale Rolle spielen, sind zu bestehen. Am Ende jedoch winkt dem Taugenichts das Glück! Treffpunkt: vielleicht unter dem schattigen Nussbaum oder bei Schlechtwetter in der Elementa-Werkstatt (Ort bitte im Hofladen erfragen).