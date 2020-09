Lieder voller Gefühl und Leidenschaft mit Dos Mundos

Dos Mundos sind mittlerweile nicht mehr nur in Süddeutschland ein Begriff. Bis nach Kassel sind sie schon gereist, haben beim Straßenmusik Festival in Herrenberg 2019 einen Jurypreis bekommen und waren im Vorprogramm von Fools Garden zu sehen.

Aktuell arbeiten Dos Mundos an ihrem neuen Programm mit CD. Sie gehen zurück in die Tradition der Cantautores bzw. Singer-/Songwriter der 70er und 80er. In den letzten Monaten entstand eine Liedersammlung mit starken Texten von Frieden und Freiheit, aber auch mit ganz normalen Alltagsgeschichten. Ihre neuen Lieder sind inspiriert von Helden wie Leon Gieco, Mercedes Sosa oder Violeta Parra wie auch von Bob Dylan, Joan Baez und Konstantin Wecker.

Dos Mundos spielen Musik mit Tiefgang voller Gefühl und Leidenschaft, die abseits vom Mainstream einen Platz zum Träumen, Zuhören und Mitdenken bietet.

Melanie Muñoz (Gesang, Gitarre, Piano) und Paddy Brohammer (Gitarren, Charango, Mandoline und Gesang) sind tolle Musiker mit authentischer Bühnenpräsenz, die mit ihrem ureigenen Charme und Witz ihre Lieder präsentieren. www.dos-mundos.eu

Reservierung unter: 07472-9876699