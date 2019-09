Tropenkoller. Literarischer Imperialismus

„Tropenkoller“ meint seelische und körperliche Erregungszustände, ausgelöst durch klimatische Extrembedingungen. „Tropenkoller“ war mehr als ein Phantasiebegriff.

Er stand für eine medizinische Diagnose, die auch vor Gericht folgenreich sein konnte. Wurde einem Sklaventreiber „Tropenkoller“ attestiert, konnte er freigesprochen werden. Und „Tropenkoller“ war noch mehr als das: Phantasiebegriff und Einfallstor für sozialpolitische Kolonialkritik.

1895, als das Deutsche Kaiserreich seine kolonialpolitischen Aktivitäten im Wettbewerb mit den „Weltmächten“ England und Frankreich verstärkte, erschien Frieda von Bülows Kolonialroman „Tropenkoller“, ein Bestseller, der vier Auflagen erlebte und die deutsche Kolonialliteratur erfand: Er prägte und bündelte ein literarisches Feld von Abenteuerliteratur, Exotik und kulturpolitischem Kolonialismus. Paradiesfiktionen und Kolonialideologie gehen hier Hand in Hand.

Die Ausstellung macht diese Grauzonen zwischen Literatur und Ideologie sichtbar. Jede der Linien und jedes der Netzwerke, die in dieser Ausstellung von unterschiedlichen Kuratoren unterschiedlicher nationaler Herkunft gezogen und geknüpft werden, geht von einem Wort, einem Satz, einer besonderen Szene in Frieda von Bülows Roman aus und kontrastiert den Fund mit anderen Kolonialtexten wie Robert Müllers „Tropen“, Gustav Frenssens „Peter Moors Fahrt nach Südwest“ und Hans Grimms „Volk ohne Raum“, aber auch mit kanonischen Texten wie Fontanes „Effi Bries“, Kafkas „In der Strafkolonie“ und Hans Henny Jahnns „Perrudja“.

Die Ausstellung wird zusammen mit Studierenden der Klasse Uli Cluss an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart so konzipiert, dass sie als „open space“ selbst zum Aushandlungsraum von Themen und Perspektiven werden kann – also ein Thema nicht „repräsentiert“, sondern mit den in einer Ausstellung möglichen Mitteln zur offenen wie öffentlichen Debatte stellt.

In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, der University of Namibia, den National Library & Archive Services Namibia und dem Goethe-Institut Namibia.

Die Ausstellung kann dienstags bis sonntags von 10.00 – 18.00 Uhr besichtigt werden.