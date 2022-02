The Sazerac Swingers (D) feat. the Latin King of New Orleans, Fredy Omar – New Orleans Jazz

2018 traten die neu formierten Sazerac Swingers mit dem fast missionarisch anmutenden Credo auf die Bühne, den Jazz zurück in den Jazz bringen zu wollen. Das Album Put the Jazz Back in Jazz! wühlte tief im Erbe des New Orleans Sounds und ließ die Fachleute aufhorchen.

Good Times befand, die Sazeracs „zählen zu den größten Attraktionen der deutschen Jazzszene“, die Platte lief im Bordprogramm der Lufthansa und im amerikanischen NPR zugleich.

Die Sazerac Swingers war die erste deutsche Band überhaupt, die im legendären Pariser „Caveau de la Huchette“ auftreten durfte.

Renommierte Festivals in ganz Europa haben diesevor Spielfreude sprühende Band eingeladen.

Ein „Ritterschlag“ erfolgte dann im Sommer 2019: Vom Bayerischen Jazzinstitut als „wegweisende Band für die aktuelle Entwicklung des Jazz“ gewürdigt, traten die Sazeracs als Headliner des „Bayerischen Jazzweekends“ in Regensburg auf. Und ganz nebenbei: Die Sazerac Swingers sind die Hausband des internationalen „Berlin Burlesque Festival“.

Auf ihrem neuen Album „Stylin‘ & Profilin'“zeigt sich die Band glamourös, swingend, ruchlos und geradlinig über das gesamte Spektrum von eskalierenden Party-Exzessen bis hin zu bittersüß-tiefgründigen Balladen.

Wie beim letzten Mal bringen die Sazeracs zu unserer großen Freude wieder einen besonderen Gast mit: den „Latin King of New Orleans“ Fredy Omar. Das riecht förmlich nach einer heißen, waschechten Jazz Fiesta … Be there or be square.