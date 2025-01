Dotschy Reinhardt Quintett: "Chaplin´s Secret"

Gipsy-Jazz

Einlass ab 19.30 Uhr

Sie trägt einen berühmten Namen und gilt als eines der großen Talente des deutschen Jazz: Dotschy Reinhardt – Nachfahrin des legendären Gitarristen Django Reinhardt. Er kreierte den so genannten Gipsy-Jazz. Dotschy hat sich von ihm inspirieren lassen und ihre eigene Version davon geschaffen.

Reinhardt ist Sängerin, Autorin und Landesvorsitzende der Sinti und Roma in Berlin, wo sie lebt. Trotzdem kehrt sie regelmäßig in ihre Heimatstadt Ravensburg zurück. Als Kind sprach Dotschy nur Romanes, die Sprache der Sinti und Roma. Ihre Musik fusioniert traditionellen Jazz, lebhaften Gipsy-Swing im Stil des Hotclub de France, Bossa-Einflüsse und auch Elemente der populären Singer-Songwriter Bewegung. Als Sängerin gilt Dotschy Reinhardt inzwischen als Rising Star der deutschen Szene. Jetzt gibt es ein neues Album bzw. Programm von ihr mit dem Titel „Chaplin’s Secret“. Der Titel ist eine Anspielung auf eine sagenumwobene Episode in Chaplins Leben, wonach dieser möglicherweise Sinti- oder Romawurzeln habe. Im Programm ist auch das Stück „Swing Little Girl“ enthalten, das Charlie Chaplin selbst komponiert hat. Zudem werden Eigenkompositionen von Dotschy, aber auch Stücke von Django Reinhardt, John Pizzarelli und Djavan zu hören sein.

Besetzung:

Dotschy Reinhardt (Gesang)

Lancy Falta (Gitarre)

Bobby Falta (Gitarre)

Lorenzo Petrocca (Gitarre)

Jens Loh (Kontrabass)