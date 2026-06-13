Dou Exprompt

Rooftop Sessions 2026.

Aleksei und Olga Kleshchenko sind Absolventen der staatlichen Musikhochschulen in Karelien und seit vielen Jahren auf internationalen Bühnen zuhause. Die zwei Virtuosen leben mittlerweile in Deutschland und laden mit ihrem Programm zu einer klangvollen musikalischen Entdeckungsreise auf Domra und Balalaika ein.

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in den Räumen der Stadtbibliothek statt.

Der Abend erinnert an den 300. Jahrestags des Reutlinger Stadtbrandes. Nur gemeinsam können Brände aller Art verhindert werden, darum brennen wir für Begegnung und Miteinander.