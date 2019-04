Double Live Power Show

Es wird eine echte LIVE Premiere, die euch von MDD Records/Shop präsentiert wird!

Dornenkönig:

Deutsche Rockmusik die unter die Haut geht, die kraftvoll und geerdet klingt, manchmal zornig, manchmal gefühlvoll. Musik, die von Trauer bis Euphorie die gesamte Gefühlspalette bedient.Diese Band will auf die Bühne, nein, falsch: diese Band muss auf die Bühne! Denn dort sind Dornenkönig am stärksten, dort wird geschwitzt und hart gearbeitet, ohne dass es nach Arbeit aussieht. Aktuelle CD: Hell (2018, MDD Records)

Reternity Band:

No limits, just Metal! Authentisch. Anders. Und doch stets vertraut. Was hier gebraut wird, das ist Metal. Modern, ohne sich anbiedern zu müssen oder zu wollen, mit viel Melodie, packenden Hooks, filigranen Soli und einem Sound, der unverwechselbar ist. CD "Facing the Demon (MDD Records) out May 2019!