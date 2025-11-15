Double Beats

Das Percussion-Duo DoubleBeats wurde ursprünglich von Lukas Böhm und Ni Fan in Berlin gegründet und hat sich seitdem der Weiterentwicklung der Kammermusik mit Schlaginstrumenten verschrieben.

Mit ihrer Berufung auf zwei Professuren an die Hochschule für Musik und Tanz Köln/Wuppertal und ans China Conservatory of Music in Beijing (China) erweitern sie ihren musikalischen Wirkungskreis und können aufgrund der Entfernung nur noch in bestimmten Zeitfenstern gemeinsam auf der Bühne stehen. Die beiden Musiker freuen sich daher sehr, Sergey Mikhaylenko als spannende Ergänzung und neuen Duopartner für Lukas Böhm zu begrüßen.

DoubleBeats verbindet eigene Adaptionen ausgewählter klassischer Werke mit Auftragskompositionen zeitgenössischer Komponisten, wodurch sie exklusive, innovative Konzertprogramme für ein breites Publikum schaffen. In ihrem aktuellen Programm „Fascination of Percussion“ präsentieren sie junge Auftragskompositionen und speziell dem Duo gewidmete Werke, in denen sie die gesamte Vielfalt des Percussion-Instrumentariums – von Marimbaphonen bis Vibraphon – auf der Bühne zur Geltung bringen. Von Barock bis Tango Nuevo brillieren DoubleBeats mit visuellen Effekten und hochvirtuosen Interpretationen. Ihr Instrumentarium umfasst neben zwei Marimbaphonen und einem Vibraphon auch eine breite Palette an Percussion-Instrumenten.

Sergey Mikhaylenko, Solo-Schlagzeuger des Göttinger Symphonieorchesters, bringt eine Vielzahl internationaler Erfahrungen und eine Leidenschaft für das Experimentieren mit Klängen ins Duo ein. Gemeinsam mit Lukas und Ni setzt er das erfolgreiche Konzept von DoubleBeats fort und sorgt für frische, aufregende Konzerterlebnisse.