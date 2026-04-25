Double Bill: Sirens & Amae

Die diesjährige Double Bill eröffnet die Tanzperformance »Sirens« der innovativen jungen Choreografin Ermira Goro. Hier wird man zu einer sinnlich-mysteriösen Reise in die Welt der Begierde und ihrer sozialen Ausdrucksform eingeladen.

Die beiden Darstellenden Chara Kotsali und Angelos Kolosionis werden zu sinnlichen Kreaturen, teils Maschinen, teils Menschen, verwickelt in ein Spiel aus Annäherung und Ausflüchten. Präzise robotische gehen in instinktive Bewegungen über, die Anspannung von Berührung und Nicht-Berührung lässt die Grenzen von Fantasie und Realität, von Geschlechterrollen und deren Auflösung verschwimmen. Während sich der Rhythmus zum Klang von Jeph Vangers musikalischer Komposition beschleunigt und sich die Körperlichkeit intensiviert, schafft das Stück Raum für eine Vision, in der Erotik, Performativität und Verletzlichkeit nebeneinander existieren dürfen.

»Sirens« wurde 2025 vom europäischen Tanznetzwerk »Aerowaves« ausgewählt, das jährlich die vielversprechendsten neuen Werke aufstrebender Künstler und Künstlerinnen auszeichnet. Kurz darauf begann für »Sirens« eine internationale Tournee.

Den zweiten Teil der Double Bill bildet das Duett »AMAE« von Eliana Stragapede aus Italien und Borna Babić aus Kroatien. Diese faszinierende Performance hinterfragt und untersucht die Grenzen von Co-Abhängigkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen, den schmalen Grad zwischen Fürsorge und Obsession, Liebe und Verletzung, Unterstützung und Kontrolle. Der Titel »AMAE« (甘え) – ein japanischer Begriff, geprägt durch den Psychoanalytiker Takeo Doi – bezieht sich auf ein bestimmtes menschliches Verhalten: jenes, das Menschen zeigen, wenn sie geliebt und umsorgt werden wollen, wenn sie sich bewusst oder unbewusst auf jemand anderen verlassen möchten, diesem vielleicht sogar mit Unterwürfigkeit begegnen. Amae kann durchaus als etwas Warmherziges, innig Menschliches wahrgenommen werden, als ein Wunsch nach Harmonie. Doch kann es auch Selbstgefälligkeit fördern, Abhängigkeit, Kontrollverhalten. Diese Dualität ist es, die Eliana Stragapede and Borna Babić inspiriert und interessiert. Geschaffen haben sie daraus ein Tanzstück, das genau diese Polarität ausdrückt, ein Ziehen, Liebkosen, sich Öffnen und Verweigern, ein hypnotisches Zusammenspiel von zwei Körpern, bei dem die Schwelle zwischen Umarmung und Ersticken verschwimmt.