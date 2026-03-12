Double Drums + Du!

Am Anfang war der Rhythmus. Zunächst auf Kochtöpfen und Pfannen in den heimischen Küchen.

Und nun, 20 Jahre später, verschmelzen die Grenzen von Klassik, Groove, Anspruch und Entertainment, wenn Double Drums die Konzertsäle der Republik erobern. Ob Elbphilharmonie oder EXPO in Mailand, ob Florian Silbereisen oder Sol Gabetta – das Münchner Duo ist »das ultimative Percussion‐Spektakel« (Berliner Tagesspiegel). In Weikersheim geben die beiden mehr als nur ein Konzert: bereits am Vormittag lernen zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus Weikersheim, wie Rhythmus und Musik verbinden.

Und von klassischem Drumset bis zu Alltagsgegenständen ist (fast) nichts vor Double Drums’ Drumsticks sicher – wir laden ein zu rhythmischer Ekstase und unadventlicher Unterhaltung!