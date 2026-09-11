Seit 20 Jahren begeistert das Percussion Duo DOUBLE DRUMS das Publikum.

Die beiden studierten Multi-Perkussionisten haben sich mit Auszeichnungen wie dem renommierten Bayerischen Kunstförderpreis und über 4 Millionen YouTube Clicks einen Namen gemacht. Ihr neues Programm All you can BEAT verspricht ein einzigartiges Percussionerlebnis. Das Duo verwandelt alltägliche Gegenstände wie Mülltonnen, Benzinkanister und Verkehrsschilder in mitreißende Beats. Gleichzeitig lassen sie die gesamte Welt der Schlaginstrumente, von Vibraphon bis Marimbaphon, in neuem Licht erstrahlen. Es werden eigene Kompositionen, aber auch Welthits wie Enjoy the Silence, Nothing Else Matters oder Filmmusik aus Das Boot oder Star Wars in völlig neuartigen, überraschenden Versionen präsentiert. Alex Glöggler und Philipp Jungk machen den Rhythmus des Alltags zu einer hypnotisierenden Symphonie. Es ist dieser Mix aus beeindruckender Präzision, Ideenreichtum und fesselndem Entertainment, der das Programm von Double Drums zur vielleicht abwechslungsreichsten Percussion-Show Europas macht – es ist, wie die Süddeutsche Zeitung titelte, einfach weit „Mehr als nur Bum-Bum-Tschak“.