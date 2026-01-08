Double-Jazz-Night

JISKAs Musik entführt in eine bunte, beschwipste Welt, in der Soul-Dynamik auf Indie-Pop trifft.

Ihre kratzig-warme Stimme erinnert an die Leichtigkeit der jungen Lilly Allen. Jana Franziska Binder alias JISKA, 1999 bei Stuttgart geboren, wurde mit elf Bassistin in einer Jugendband. Später begann sie eigene Texte zu schreiben. JISKA wurde von DLF Nova für den New Music Award 2022 nominiert und trat auf renommierten Veranstaltungen wie dem Jazz Open auf. Ihr Debütalbum Socially Awkward erschien 2025.

Ob einfühlsam singend oder summend, seelenvoll groovend oder ausgelassen walkend : Mit Raffinesse und Eleganz zelebriert Bassistin Caris Hermes die Spannbreite ihres Instruments. Seit 15 Jahren entfacht die Kölnerin ihre leuchtende Klangwelt, voll von Bezügen, Verästelungen und sensiblen Stimmungslagen. Stilistische Unvoreingenommenheit, elegante Phrasierung und rhythmische Beweglichkeit überzeugte die Jury des WDR Jazzpreises 2024. Ihr Debütalbum Caris Hermes ist eine ebenso verführerische wie komplexe Klangreise, ein funkenschlagendes, betörendes Meisterwerk.

JISKA

Bass & Gesang Jana Binder

Gitarre & Backgroundgesang Kilian Mohns, Tom Binder

Keyboard Jannik Igney

Schlagzeug Martin Nowotka

Caris Hermes Group

Kontrabass Caris Hermes

Saxophon Lennart Allkemper

Klavier Roman Babik

Schlagzeug Niklas Walter