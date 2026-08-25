Wenn Chicago Soul auf Berlins funkigste Band trifft, entsteht etwas Besonderes: Doug Shorts & The Ruffcats verbinden die warme Seele des klassischen Chicago Soul mit der energiegeladenen Spielfreude einer der renommiertesten Soul- und Funkbands Deutschlands. Doug Shorts stammt aus Chicago, Illinois, und blickt auf mehr als vier Jahrzehnte als Sänger, Songwriter und Performer zurück. Geprägt von den Gesangsharmonien seiner Jugend und inspiriert vom unverwechselbaren Sound seiner Heimatstadt, entwickelte er einen Stil, der an die Eleganz und Tiefe von Curtis Mayfield erinnert. In den 1970er-Jahren tourte er mit Künstlern des legendären Brunswick-Labels, später veröffentlichte er eigene Produktionen und schrieb Songs für große Plattenfirmen. Internationale Aufmerksamkeit erhielt Shorts in den vergangenen Jahren durch Veröffentlichungen auf Cherries Records sowie durch die Wiederentdeckung seiner frühen Aufnahmen durch das Londoner Kultlabel Jazzman Records.

An seiner Seite stehen The Ruffcats aus Berlin – eine Band, die sich über Jahre hinweg den Ruf als eine der besten Soul-, Funk- und Groove-Formationen Europas erspielt hat. Bekannt geworden als langjährige Begleitband von Flo Mega, arbeiteten die Ruffcats mit Künstlerinnen und Künstlern wie Georgia Ann Muldrow, Bahamadia, Yarah Bravo, Jaguar Wright, Mic Donet und Ivy Quainoo zusammen. Aktuell arbeitet die Band zudem mit dem Berliner Sänger und MC RAH an neuem Material. Mit ihren eigenen Veröffentlichungen entwickelten die Ruffcats einen unverwechselbaren Sound zwischen Raw Funk, Soul, Afrobeat, Jazz und Hip-Hop.

2026 erscheint mit „I Ain’t Worried Bout A Thing“ die erste gemeinsame Veröffentlichung von Doug Shorts & The Ruffcats, ergänzt durch einen Remix des Hamburger Musikers Erobique. Die Single markiert den Beginn einer neuen Zusammenarbeit, die den authentischen Soul Chicagos mit der Dynamik und Klasse einer außergewöhnlichen Live-Band verbindet.

Doug Shorts & The Ruffcats stehen für zeitlosen Soul, kraftvollen Funk und eine Live-Show, die die Tradition des Chicago Soul mit der Energie einer modernen Spitzenband verbindet.

Besetzung: Doug Shorts (voc); Botond Ikvai Szabo (git); Stefan Fuhr (b); Werner Goldbach (keys); Lukas Fröhlich (trp); Ben Abarbarnell Wolff (sax); Friedrich Milz (trb); Uwe Berwanger (dr)