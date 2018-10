Down Under Messe 2018

Komm zur dritten Down Under Messe - Studium, Karriere und Forschung in Australien und Neuseeland nach Stuttgart.

Es erwartet dich ein vielfältiger Messetag mit rund 30 Ausstellern, spannenden Vorträgen und Workshops, Karriereberatungen, ein exklusives Messegewinnspiel, eine Fotobox und weitere Gimmicks.

Zahlreiche Aussteller und ein umfangreiches Vortrags- und Workshop-Programm informieren zum Thema Auslandssemester, komplettes Studium und Karriere.

Zudem werden kostenlose Karriereberatungen mit Bewerbungsmappencheck von erfahrenen Karriereberatern angeboten und bei unserem exklusiven Messegewinnspiel werden unter allen Messebesuchern zwei Freiflüge nach Australien oder Neuseeland verlost.

Tipp: Verdopple deine Gewinnchance auf einen Freiflug und besuche frühzeitig die Messe, denn der erste Freiflug wird bereits um 13:00 Uhr verlost. Die zweite Verlosung folgt um 17:00 Uhr.

Der Eintritt ist frei, melde dich gleich an!

Anmeldung unter: https://www.gostralia.de/auslandsstudium-australien/informationen-tipps-tricks-zum-studium-australien/down-under-messe/