Dozentenkonzert der BFS Musik

Im Rahmen eines Dozentenkonzerts läd die Berufsfachschule für Musik Dinkelsbühl zu einem kammermusikalischen Abend mit selten gehörten Werken ein.

Wer hier schräge Klänge erwartet, wird enttäuscht. Passend zur Jahreszeit steht das Klarinettentrio Op. 40 von Carl Frühling ganz in der romantischen Tradition und manch Zuhörer wird sich an Gustav Mahler und Richard Strauss erinnert fühlen. Frühling, 1868 in Lemberg (heute Lwiw, Ukraine) geboren, lebte und arbeitet in Wien. Vermutlich ist es seiner nicht österreichischen Herkunft geschuldet, dass er in Armut starb und dass viele seiner Kompositionen verloren gegangen sind.

Der US-Amerikanische Komponist Peter Schickele, eher bekannt unter dem Pseudonym P.D.Q. Bach, verwebt in seinem Quartett für Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier meditative traumgleiche Klänge, minimal music und wilden Rhythmen zu einem einzigartigen Klangkunstwerk.

Anlässlich des 150. Geburtstags von Walter Rabl steht auch sein 1897 komponiertes und noch unter Brahms‘ Einfluss stehendes Klarinettenquartett op. 1 auf dem Programm. In seinem größtenteils für Gesang bestimmten Œuvre nimmt es eine Sonderstellung ein.

Die vier in Würzburg lebenden Musiker spielen im Philharmonischen Orchester am Mainfrankentheater und unterrichten in Dinkelsbühl an der Berufsfachschule.

Zu hören sind Claudia Mendel an der Klarinette, Tomáš Hájek an der Violine, Matthias Steinkrauß am Violoncello und Florian Glemser am Klavier.