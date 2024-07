Dozentenkonzert "Kammermusikkurs für Junge Instrumentalisten"

Zum Auftakt des traditionellen „Kammermusikkurses für Junge Instrumentalisten*innen“ präsentieren sich die Dozierenden, Professoren*innen und Pädagogen*innen an deutschen Musikhochschulen oder Mitglieder renommierter Orchester und Kammermusikensemble.

Ihre eigene Leidenschaft für ihr Instrument geben sie mit Begeisterung an die nächste Generation weiter. Das Programm, mit dem sie an diesem Abend einen Einblick in die vielseitige Welt der Kammermusik bieten:

Paul Taffanel

Quintett g-Moll für Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott und Horn

Dimitri Schostakowitsch

Klavierquintett g-Moll, op. 57