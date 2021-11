„Sexy Gipsy Balkan Action“

DR. ALEKS & THE FUCKERS wurde 2010 vom kroatischen Entertainer Dr. Aleks und einer Reihe aus der Stuttgarter Region stammenden Musikern gegründet. „Sexy Gipsy Balkan Action“ – ist die zu 100% treffende Bezeichnung für die explosive Mischung aus Balkan Brass, Live- Entertainment und Punk. Heißt soviel wie: bleibt im Ohr kleben und geht sofort in die Tanzfüße.

Langjährige Bühnenerfahrung formen die überzeugende Qualität der Band. Aberwitzige Texte in 8 verschiedenen Sprachen (!!) und die unvergesslichen Live-Erlebnisse bleiben den Zuhörern noch lange in Erinnerung. Typisch für die Band und die Musik sind unter anderem die extrem schnellen Tempi, schnelle Trompeten- und Saxophonläufe sowie das Erscheinen auf der Bühne mit zerbeulten Instrumenten, Unterhemd und Goldkette als Bühnenoutfit. Die Auftritte haben oft spontanen, improvisatorischen Charakter. Frontmann Dr. Aleks versteht es, das Publikum ganz in den Bann der Band zu ziehen.

Der vierköpfige Bläsersatz plus Bass und Gitarre (genannt the Fuckers) gehört mit Sicherheit zur crème de la crème in Süddeutschlands Musikszene. Unter dem Motto „fick fick hurra!!!“ ist die energiegeladene Bühnenshow ein „Muss“ für alle Liebhaber schweißtreibender und extravaganter Livemusik.