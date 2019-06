Dr. Alexandra Kehl: Mit Linné durch den Garten

Es gibt mehr als eine Viertelmillion Samenpflanzen weltweit - nur einen kleinen Teil davon finden wir in unseren Gärten. Dabei handelt es sich meist um Nutz- oder Zierpflanzen, die jeweils in zahlreichen unterschiedlichen Sorten zu haben sind. Wie bringt man eine Ordnung in diese Vielfalt?

Der schwedische Naturforscher Carl von Linné hat im 18. Jh. die Botanik geprägt wie kein anderer. Er ordnete die Pflanzenwelt nach einem nachvollziehbaren System und entwickelte ein bis heute gültiges Schema zur Benennung von Arten. Aber was ist genau eine Pflanzenart, wie wird eine Wildpflanze zur Kulturpflanze und was hat es mit den vielen Sorten auf sich, die wir in unseren Gärten anpflanzen?