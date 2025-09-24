Dr. Ben-Aharon – Das neue Michael-Jahrhundert – 7 Vorträge

Mit dem 100. Todestag Rudolf Steiners im Frühjahr 2025 ist der Zyklus von 3 × 33 Jahren vollendet, nach dem sein gesamtes Werk auferstanden ist. Gleichzeitig hat nach den Forschungen von Dr. Ben-Aharon ein neuer Michael-Impuls begonnen. Eine erste Frucht ist die erneuerte Grundsteinlegung der Michael-Bewegung im 21. Jahrhundert, die während einer Tagung der globalen Schule für Geisteswissenschaft an Weihnachten 2023 im Forum 3 in Stuttgart stattgefunden hat.

In sieben Vorträgen wird Dr. Ben-Aharon die schöpferischen geistigen und menschlichen Kräfte des neuen Michael-Impulses beschreiben. Im Zentrum stehen die neue Art der menschlichen Begegnung, die den ganzen Menschen umfasst, und die Gemeinschaftsbildung, die auf einer universell-menschlichen Geschwisterlichkeit beruht.

Mittwoch, 24. September bis Dienstag, 30. September

jeweils 19.30 –21.30 Uhr, außer Dienstag, 30.09.: 11–13 Uhr