Dr. Ben-Aharon – Der ätherische Mensch

Die Aufgabe des ätherischen Menschen im 21. Jahrhundert

Der ätherische Mensch ist der Mensch, der sich der lebenformenden Kräfte bewusst wird, die Inkarnation tragen, Biografie gestalten, Gemeinschaft ermöglichen, moralische Verantwortung wecken, Gesundheit wiederherstellen, Kunst inspirieren und nun zunehmend hinter der Technologie selbst stehen. Der Ätherleib war schon immer der Träger des Lebens, aber heute ist die Menschheit gezwungen, bewusste Verantwortung für die ätherische Sphäre zu übernehmen. Lebenskräfte sind nicht mehr nur innerlich formend; sie werden durch Technologie und künstliche Umgebungen veräußert. Der physiologisch-ätherische Kern dieser Wandlung ist die Ätherisation des Blutes, aus der moralische Intuition, Verantwortungsfähigkeit, Beziehung zum Leben und innere Freiheit erwachsen. Wo ihr nicht bewusst begegnet wird, werden ätherische Kräfte manipuliert, erschöpft oder mechanisiert. Was es bedeutet ein ätherischer Mensch zu werden und welche Brisanz dies heute hat, ist Thema der 7 Vorträge.

Donnerstag, 24. September bis Mittwoch, 30. September

Dauer der Vorträge

24.09. bis 29.09.: 19.30 –21.30 Uhr

Dauer des Vortrags 30.09.: 11 – 13 Uhr