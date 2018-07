Dr. Bontempi's Snake Oil Company

× Erweitern Foto: GoldmarksKneipe Goldmark´s

Wo bekommt man heutzutage so etwas noch zu hören – geschweige denn live und in Farbe zu erleben?!

Feilgeboten in der Tradition alter „Medicine Shows“, bei denen der Landbevölkerung im Wilden Westen Schlangenöl als Wundermittel gegen alle Arten von Gebrechen „an-gedreht“ wurde, kredenzen der Doktor respektive Bandleader (bekannt auch als Frontmann vonTHE MONTESAS und durch seine Soloprojekte) sowie seine aus zwei Damen und zwei Herren bestehende Kompanie waschechten Western-Swing der 1940er Jahre und Hillbilly-Blues-Bopin seiner ursprünglichen Form. Man stelle sich HANK WILLIAMS „with a shot of Rhythm’n’Blues“vor oder BOB WILLS mit minimalem Line-Up: Originalgetreu instrumentiert mit Fiedel, „Hunde-hütten-Bass“ sowie Blues-Mundharmonika, Lap-Steel-Gitarre und mehrstimmigem Baumwoll-pflücker-Gesang macht die Truppe musikalisch vor nichts Halt und schreckt dabei nicht einmalvor einer Coverversion von THE DOORS zurück, die sie in ihrem Repertoire neben Klassikernvon CARL PERKINS und BO DIDDLEY präsentiert. Und ein echter „Barnburner“ ist das dann,wenn das Quintett stilecht in spitzen Stiefeln, Anzughosen und Westernhemden gekleidet zumTanz aufspielt… insofern: „Grab your Schatz and come on down for some real hot Amusement!"