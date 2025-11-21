Komödie von Cordula Polster und Stefanie Stroebele

Tatjana findet sich zu dick und hat Angst, die Liebe von Knut, ihrem Freund zu verlieren. Deshalb nimmt sie das Spezial-Angebot des Schönheitschirurgen Dr. Botox an. 999,99 Euro für eine komplette Rundumerneuerung, ein Schnäppchen! Knut findet die Schönheitspläne seiner Freundin überhaupt nicht lustig und versucht alles, um die Operation zu verhindern. Doch Dr. Botox, der seit Jahren an einer Wundermaschine zum Fettabsaugen bastelt, plant heimlich eine ganz besondere Behandlung für seine Patientin!

Schönheitswahn und große Liebe, sexy Krankenschwestern und ein schräger Chirurg, die perfekte Mischung für eine rasante Komödie mit viel Witz und Spaßgarantie!

Schauspiel; Eva Güßregen, Dorothea Förster, Nici Neiss, Jens Woggon

Regie: Cordula Polster

Regieassistenz: Karin Urban