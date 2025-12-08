Dr. Brumm feiert Weihnachten

Mit seinen Freunden Pottwal und Dachs hat sich Dr. Brumm auf den Weg gemacht, um den aller schönsten Weihnachtsbaum im ganzen Wald zu suchen.

Doch gerade als Dr. Brumm und Dachs mit dem Sägen beginnen wollen, stapft Bauer Hackenpiep laut schimpfend auf sie zu und behauptet, dass das Fällen von Tannenbäumen strengstens verboten sei. Enttäuscht gehen die Freunde nach Hause und beschließen im Dunkeln einen neuen Versuch zu wagen. Aber da ist der Baum plötzlich verschwunden. Neugierig folgen die drei Freunde den Fußspuren im Schnee…

Eine abenteuerliche Geschichte nach dem Bilderbuch von Daniel Napp. Kindergartengruppen sind zur Veranstaltung herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich.