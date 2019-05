D’r dridde Juni

Hansjörg Ostermayer erinnert an drei Jahrestage der Landesgeschichte und erzählt bei dieser Gelegenheit ein halbes Dutzend schwäbischer Schwankklassiker: Schöne Lau – Sieben Schwaben – Leberlein – Provisorwahl – Posthorn – Schnitzbuckfel.

Hätten Sie gewusst, dass sich Thomas Mann bei der Niederschrift seines Doktor Faustus am 3. Juni 1946 äußerst positiv über Mörikes Schöne Lau geäußert hat... dass der schwäbische Bahnhof Durlesbach am 3. Juni 1849 seine Beschilderung in Altwürttemberg-Frakturschrift erhielt... und dass mutige Fußmarschierer am 3. Juni 1534 hier im Schwabenland mit einem einzigen...? Noi? Net g’wisst? Egal... um den historischen Dreifachgedenktag endlich ins Bewusstsein zu rücken, bringt der Erzähler genau heute seine schwäbischen Schwankklassiker auf die Bühne... Em ‚Herzog Ulrich’ kenna mr hendrher gern a bissle iebers Poschtfagdische schwätza.