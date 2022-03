Dr. Feelgood „Live“ – Rhythm ’n Blues

1970 auf Canvey Island, Essex, gegründet, ist Dr. Feelgood noch heute eine der weltweit bekanntesten und spannendsten Live Bands des frühen Rhythm & Blues. Ihr rauer, erdiger Sound und die kompromisslose Live Performance machen jedes Konzert zu einem Erlebnis.

Nicht von ungefähr, dass Dr. Feelgood mit ihrem Album “Stupidity” nach ihrem No.1 Erfolg in den U.K. Charts Fans aller Couleur von Punk bis Rock’n’Roll um sich vereinen konnten. Weitere Erfolge mit Single Veröffentlichungen folgten mit Songs wie Roxette, Back in the Night, Milk and Alcohol, Down at the Doctors, She Does it Right, Going Back Home. Ihre Version von See You Later Alligator erhielt sogar Gold Status!

Zwei Musiker der Band stehen bereits seit über 30 Jahren gemeinsam auf der Bühne: Kevin Morris am Schlagzeug und Phil Mitchell am Bass. Neben Gordon Russell an der Gitarre ist Sänger Robert Kane (früher The Animals) als Frontman hinzugestoßen und ein Garant für eine energetische und fesselnde Show!