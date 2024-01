Der Froschkönig

Das altbekannte Märchen wird hier aus einem neuen Blickwinkel erzählt. Der Sohn des Froschkönigs befragt den eisernen Heinrich, der als alter Mann und treuer Diener jetzt auch dem jungen Prinzen zur Seite steht. Der Junge will etwas aus dem Leben seines Vaters erfahren und bekommt vom Nenn-Großvater von den Wirren und Verwandlungen im Leben seiner Eltern erzählt. Mit Cellomusik und selbstkomponierten Liedern wird das Märchen schwung- und phantasievoll auf die Bühne gebracht

Textbearbeitung und Lieder: Angela von Gündell

Schauspiel: Sabine Niethammer

Musik auf dem Cello: Angela von Gündell

Schwäbisches Tagblatt, vom 25.09.2012

Praktisch aus dem Handgelenk zaubern Sabine Niethammer und Angela von Gündell im Theater Hammerschmiede aus einem Frosch einen Prinzen, spielen mit Sichtbarem und Unsichtbarem… Das in Geschichten alles möglich ist, davon berichtet ein Lied… Es geht um Vertrauen und Nähe und Unverbrüchlichkeit… Auf Knalleffekte kann die Aufführung verzichten. Sabine Niethammer sitzt meist am Tisch und erzählt. Angela von Gündell sitzt auf einem Stuhl und spielt wunderbar Cello….. Kindertheater ist Mitmachtheater… Kinder brauchen Märchen und Märchen brauchen auch Kinder, dass sie so schön erzählt werden können.

Schwarzwälder Bote, vom 27.01.2015

„Geschichten machen alles möglich“ sangen Sabine Niethammer und Angela von Gündell und stimmten damit die Kinder im voll besetzten Klostersaal auf das Märchen vom Froschkönig ein… Mit einfachsten Requisiten, wie einer aus Servietten selbst gefalteten Puppe, regten die beiden Schauspielerinnen des Rottenburger Theaters „Hammerschmiede“ die Phantasie und den Drang zum Nachspielen an… Umrahmt vom meisterhaften Cellospiel Angela von Gündells erzählt Sabine Niethammer das Märchen so dramatisch, dass ihr Schmerzensschrei über den Verlust des goldenen Balls ein unerwartetes Echo fand, als eine kleine Zuschauerin in herzzerreißendes Weinen ausbrach, aber durch den spannenden Verlauf des Spiels bald wieder getröstet werden konnte. Die schmatzenden Essgeräusche des Frosches erregten die verständnisvolle Heiterkeit der Kinder und die Bitten um Unterstützung bei der rasanten Fahrt der Kutsche erfüllten sie spontan und leidenschaftlich.