Dr. Iris Paxino / Dr. Philipp Brachmann

Engelwesenheiten wirken vielfältig in all unseren Lebenszusammenhängen. In unserem täglichen Tun sind sie uns treue Begleiter, in unseren Beziehungsgeflechten inspirieren sie uns, in unserer Schicksals­gestaltung sind sie uns Impulsgeber und Beschützer.

Bis in unsere Leibesvorgänge tragen sie ihre Tätigkeit hinein. Nicht nur der Schutzengel steht uns zur Seite, sondern auch der jeweilige Schattenengel (Doppelgänger) und weitere Wesen dieser Hierarchie, die an unserer Entwicklung mitarbeiten.

In diesem Seminar wollen wir anhand von praktischen Übungen unterschiedliche Engelwesenheiten und ihr Wirken wahrnehmen lernen. Ein konkreter Austausch mit ihnen kann uns neben Hilfe und Rat auch das Bewusstsein für heilende individuelle und soziale Zusammenhänge vermitteln.