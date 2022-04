Dr. Jean-Luc Lehners - "Der Anfang von Raum und Zeit"

Jean-Luc Lehners (geb. 1978 in Luxemburg) hat Physik am Imperial College in London studiert. Nach Forschungsaufenthalten in Cambridge und Princeton hat er 2010 die Forschungsgruppe „Theoretische Kosmologie“ am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut) in Potsdam gegründet. Dr. Lehners beschäftigt sich hauptsächlich mit Quanteneffekten im frühen Universum. In seinem Vortrag wird er unser aktuelles Verständnis des Urknalls, also der Entstehung unseres Universums, beschreiben.